Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó
Napról napra szaporodnak az e-rolleres balesetek országszerte, így Békésben is: sorra érkeznek a hírek megtörtént vagy éppen elkerült balesetekről. Olvasóinkat megkértük, mondják el, nekik milyen tapasztalataik vannak ezen a téren: nem kerteltek: volt, aki egyenesen kitiltaná az utakról az összes e-rollert.
Az iskolakezdés kapcsán is különösen fontos felhívni a figyelmet az e-rollerezés veszélyeire. Aki elektromos rollerrel közlekedik, az is mindig tartsa be a szabályokat, s minden esetben legyen a fején bukósisak, és kapcsolja, csatolja is be, ha balesetet szenved, akkor se essen le a fejéről, hanem töltse be a funkcióját – hívták fel a figyelmet a rendőrségen.
Sorra szedi áldozatait az új őrület
Egy idén májusban történt horrorbaleset is az e-rolleresek számlájára írható. Csak egyetlen hétvégén négy gyermeket kellett felvenni e-rolleres baleset miatt a kórházba. Hírt adtunk arról is, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett egy tinédzser, amikor rollerrel busznak ütközött. A rolleres nem tartotta be a KRESZ szabályait és nem állt meg a táblánál. A roller vezetője könnyebb, míg utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett. Idén márciusban arról adtunk hírt, hogy Gyulán elesett egy rolleres, és megsérült a balesetben. Arról is beszámoltunk, hogy tavaly hazánkban 66 vonatgázolás történt, és köztük rollerest is elütött vasúti szerelvény.
Rendőrségi videó egy döbbenetes balesetről
Ezt gondolják olvasóink az e-rollerekről
A Beol.hu Facebook oldalán kérdeztük meg olvasóinkat, nekik milyen tapasztalataik vannak az e-rolleresekről, a válaszok magukért beszélnek.
- Mozgó célpontok.
- Kicsit hosszú lesz.... Egy nagyon jó és praktikus eszköz. NEM A ROLLERREL VAN PROBLÉMA, hanem a felhasználóval. Tisztelet a kivételnek akik úgy és arra használják, amire való. Igen, kellet volna már rá szabályokat hoznia a törvényalkotónak, nem értem mi a nehéz benne. De van szülői felelősség és nevelés is, ha már megvette a gyereknek a rollert, hogy hogyan és hol kell használni az eszközt. A városban a kerékpáros rolleres és gyalogos közlekedés kritikán aluli, tisztelet azoknak akik ismerik a Kreszt és valamilyen szinten be is tartják azt. Tényleg nagyon kell a közlekedésben figyelni rájuk. Ha egyszer lesz törvényalkotás, akkor legyen benne a kötelező védőfelszerelés használata is. De legalább a sisak használata. Ne csak az autósok legyenek csesztetve a közlekedésbe hogy csak rájuk vonatkozik a Kresz és a többi közlekedésben résztvevőre nem. Világítás, irányjelzés és nem árkon bokron közlekedés, ez nem csak a fiatalokra értem, mert az idősebb korosztályra is vonatkozik. De ez csak az én véleményem és nem kell vele egyetérteni.
- Az autósok rémálmai! Feszülten figyelem, amikor az úttesten előttem cikáznak. Figyelmetlen, minden közlekedési szabály mellőzve. Egy rossz mozdulat és máris megtörténik a baj. A franciák 2023- ban bölcs döntést hoztak... kitiltani !
- Kitiltanám a közlekedésből mindet.
- Engem múlt héten úgy telibe talált egy rolleres hogy eldőltem, mint az ólajtó. Szerencsére nem lett semmi bajom , de a bicajomra 12 papírt kellett költeni. Természetesen ő boldogan suhant tovább...
- KRESZ vizsgát tenni mindegyiknek kivétel nélkül! Élet és balesetveszélyes, ahogy mennek a járdán (ketten összekapaszkodva, „zenét" bömböltetve). Röhögjetek csak, de ha elsodorsz és esünk, neked/nektek jobban fog fájni.
- Semmi baj nincs velük. Szarvason inkább a gyorshajtó csírákkal van baj: a java 1-2 éves jogsival, rutin nèlkül száguldozik az utcákon.
- Ha nem a járdán, akkor nincs bajom.
- Nagyon veszélyes, főleg ha ketten mennek, figyelmetlenek, árkon bokron át.
- Félelmetesek... Szabálytalanok...
- Csupa jó, esnek buknak!
- Betiltanám! Nagyon veszélyes mindenkire. Mindenki tudja, miért.
Jön az iskolakezdés, nő a forgalom és a veszély is
Egy anya is megosztotta történetét
„Gyerekek, kiskamaszok. Feszegetik a határaikat, menőznek, rengeteg dolgot csinálnak, akkor is, ha tudják, hogy veszélyes, hogy nem szabad. Ezek egyike az E-ROLLER! Száguldás a Duna parton, az utcákon ezerrel, sisak és védőfelszerelés nélkül. Jó móka. Addig, amíg nem történik baj. De történt” – egy anyuka megosztotta másokkal történetét: kislánya súlyos balesetet szenvedett rollerezés közben.
