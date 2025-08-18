Egy kivételével mindenki drogozott az autó utasai közül

A Készenléti Rendőrség rendőrei vasárnap 14 óra 39 perckor Mezőberényben, a Békési úton ellenőriztek egy személygépkocsit és a benne ülő öt férfit. A jármű kesztyűtartójában kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak. Értesítették a Békési Rendőrkapitányság rendőreit, akik helyszíni szemlét tartottak, illetve a vezetőt és az utasokat is előállították. Egy utas kivételével a gyorsteszt mindenkinél kábítószer-fogyasztást jelzett. A négy férfi ellen kábítószer-birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárás indult.