Nőnek öltözve rejtőzködik a rendőrség elől Kolompár Zoltán, akit kábítószer-kereskedelem miatt keresnek

A rendőrség nagy erőkkel keresi a 28 éves, bajai születésű Kolompár Zoltánt, aki a gyanú szerint kábítószer-kereskedelem miatt áll bíróság elé. A férfi ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2024. január 8-án adott ki elfogatóparancsot. Különös módon a körözési fotón nőnek öltözve, kisminkelve látható, ami feltehetően a felismerés megnehezítését szolgálja. Az ügy a Büntető Törvénykönyv 176. §-a alá tartozik, és súlyos bűncselekménynek számít. A Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri Kolompárt, hívja a +36 1 354 6694-es számot vagy a 112-es segélyhívót.