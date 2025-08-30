Még mindig tart a hajsza a toplistás csabai bűnöző ellen, sok van a rovásán

Csurár János 1986. február 5-én született Békéscsabán. A csabai bűnöző ellen lopás miatt a Gyulai Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2023 februárjában. Ezt kilenc hónappal később kiegészítették egy újabb körözéssel, ekkor már hamis vád miatt is keresték. A harmadik elfogatóparancsot kábítószer birtoklása miatt adták ki ellene, ezt már 2024 februárjában. A körözés a rendőrség honlapján is fent van.

Csurár János ellen három körözés is érvényben van. Fotó: police.hu

Csurár Jánost 2023 februárja óta körözik

Aki az eltűnt személyről bármilyen információval rendelkezik, az hívja a telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát.

Persze, ha toplistás bűnözőkről van szó, nem kell messzire menni a másik nem képviselői kapcsán sem. Például nem semmi bűnlajstroma van annak a gyulai nőnek, akit lassan már mindenki keres. Lévai Katalin ellen egyszerre hét körözés is érvényben van, köztük három európai elfogatóparancs is.