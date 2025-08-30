augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

32°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

1 órája

Még mindig tart a hajsza a toplistás csabai bűnöző ellen, sok van a rovásán

Címkék#körözés#rendőrség#elfogatóparancs#kábítószer birtoklása#kék hírek#hamis vád#lopás

Három elfogatóparanccsal is büszkélkedhet egy békéscsabán született férfi. Csurár Jánost lopás, hamis vád, és kábítószer birtoklása miatt keresik.

Beol.hu

Csurár János 1986. február 5-én született Békéscsabán. A csabai bűnöző ellen lopás miatt a Gyulai Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2023 februárjában. Ezt kilenc hónappal később kiegészítették egy újabb körözéssel, ekkor már hamis vád miatt is keresték. A harmadik elfogatóparancsot kábítószer birtoklása miatt adták ki ellene, ezt már 2024 februárjában. A körözés a rendőrség honlapján is fent van.

Csurár Jánost körözi a rendőrség.
Csurár János ellen három körözés is érvényben van. Fotó: police.hu

Csurár Jánost 2023 februárja óta körözik

Aki az eltűnt személyről bármilyen információval rendelkezik, az hívja a telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát.

Persze, ha toplistás bűnözőkről van szó, nem kell messzire menni a másik nem képviselői kapcsán sem. Például nem semmi bűnlajstroma van annak a gyulai nőnek, akit lassan már mindenki keres. Lévai Katalin ellen egyszerre hét körözés is érvényben van, köztük három európai elfogatóparancs is.

  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu