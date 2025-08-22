Csecsemőgyilkosság – az anya ölhette meg az újszülöttet

– Pénteken délelőtt tíz órakor tartott sajtótájékoztatót a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében. A települést megrázó tragédiáról első alkalommal beszéltek nyilvánosan a nyomozás vezetői. Kiderült, hogy az anya a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja – olvasható a teol.hu cikkében.

Csecsemőgyilkossági esetek Békésben is voltak. Fotó: Shutterstock illusztráció

Békésben több csecsemőgyilkosság is volt

Mint írják, augusztus 20-án a reggeli órákban egy 25 éves nagydorogi nő tett bejelentést a segélyhívón. Azt állította, babakocsival vitte sétálni kéthetes kisfiát, amikor rosszul lett és elesett. Mire magához tért, a csecsemő eltűnt. A keresés azonnal megkezdődött, kutyás és drónos egységeket is bevetettek. A gyermek holttestét végül még aznap délután, Nagydorog külterületén, egy földút mellett találták meg. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozók az eddig összegyűjtött adatok alapján a 25 éves anyát gyanúsítják a bűncselekmény elkövetésével. A nőt még aznap őrizetbe is vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását.

A teol.hu korábban megszólaltatta az elhunyt kisfiú nagyanyját és édesapját is, akik határozottan állították: a fiatal nő nem lehetett képes ilyesmire, szerintük valaki megtámadta őt, és elrabolta a gyermeket. A család gyanúja egy korábbi párra terelődött, aki azonban tagadta a vádakat.

Ilyen szomorú esetek Békés vármegyében is előfordultak, 2024 szeptemberében például egy 35 éves békési férfit tartóztattak le, aki olyan súlyosan bántalmazta öt hónapos leánygyermekét, hogy az sérüléseibe két nappal később belehalt.

A kétsopronyi csecsemőgyilkosság 2018-ban történt. Az újszülött kisfiú holttestére egy kétsopronyi lakóház kertjében a községgazda talált rá. A tett elkövetésével akkor is az édesanyát gyanúsították. Mint kiderült, az anya otthon szült, majd néhány óra múlva megölte, és elhantolta a kisfiút. Titkolta a terhességét, a nyomozás eddigi adatai szerint a családtagjai nem tudtak róla, hogy várandós. Kihallgatásán a nő beismerő vallomást tett, a bűncselekményt egyedül követte el.