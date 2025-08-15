37 perce
Lehet, hogy elsőre csodás, de mégis csalás, ne dőlj be!
Túl jó áron kínálnak valamit? Legyél gyanakvó: a piaci árnál jóval olcsóbb ajánlat gyakran csalás!
Elkészítette a rendőrség az újabb csalások ellen 1x1-et. Főként, ha ezt az üzenetet kapod: „Kérem az e-mail címét és a telefonszámát, hogy megszervezhessem a szállítást, és el tudjam intézni a fizetést.”
Soha ne fizess előre ismeretlen eladónak, csalások lehetnek a háttérben!
A rendőrség a következő üzenetekkel kapcsolatban ezt ajánlja:
- „Előre utalj, és küldöm!" Soha ne fizess előre ismeretlen eladónak, főleg, ha nem tudod ellenőrizni!
- „Kép van, áru nincs?” Kérj valós fotókat, videót, és ha lehet, nézd meg személyesen a terméket.
- Találkozz biztonságos helyen! Lehetőleg nyilvános helyen bonyolítsd a személyes átvételt, ne engedd, hogy lakásra hívjanak!
Mi van, ha gyanús a profil?
Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense erre azt mondta: újonnan regisztrált, kevés ismerőssel, furcsa névvel rendelkező fiók esetén inkább ne üzletelj! Vásárlóként se dőlj be. Ha eladóként téged próbálnak átverni kamu „futárszolgáltatással” vagy linkkel, sose add meg az adataid! Ne feledd: a biztonságos vásárlás a te felelősséged is. Gondolkodj előre, kérdezz, és ne kapkodd el a döntést!
Egyéb csalások is még mindig nagyon terjednek
- Romantikus szándékot színlelt egy hatvanéves férfi, hogy elnyerje magányos nők szimpátiáját. A jóindulatot, naivitást kihasználva rávette őket, hogy pénzt küldjenek neki, de úgy tűnik, nem ússza meg a csalásokat.
- Vigyázat, csalók! A Magyar Államkincstár felhívja a lakosság figyelmét a csalók egyre gyakoribb megjelenésére, akik külöböző adathalász módszerekkel dolgoznak.
- Számos embert vernek át mostanában a csalók egy telekommunikációs cég nevével. Ezért a rendőrség kéri, hogy aki gyanús üzenetet kap, ne dőljön be neki, és ne adja meg az adatait. Erre a telekommunikációs cég a saját oldalán is figyelmeztet.
Mérget fogyaszt, ha ebből iszik, levették a polcokról a népszerű terméket
Élősködők miatt hívták vissza a sajtokat, meg ne egye, ha ilyet vett!
Megkapták a kis kék könyvet, miután 1200 méterről ugrottak – galériával, videóval