Lehet, hogy elsőre csodás, de mégis csalás, ne dőlj be!

Elkészítette a rendőrség az újabb csalások ellen 1x1-et. Főként, ha ezt az üzenetet kapod: „Kérem az e-mail címét és a telefonszámát, hogy megszervezhessem a szállítást, és el tudjam intézni a fizetést.”

Ne dőljünk be a csalásoknak, ne tegyünk eleget automatikusan bármilyen kérésnek. Forrás: Facebook/Magyar Rendőrség

Soha ne fizess előre ismeretlen eladónak, csalások lehetnek a háttérben!

A rendőrség a következő üzenetekkel kapcsolatban ezt ajánlja:

„Előre utalj, és küldöm!" Soha ne fizess előre ismeretlen eladónak, főleg, ha nem tudod ellenőrizni!

„Kép van, áru nincs?” Kérj valós fotókat, videót, és ha lehet, nézd meg személyesen a terméket.

Találkozz biztonságos helyen! Lehetőleg nyilvános helyen bonyolítsd a személyes átvételt, ne engedd, hogy lakásra hívjanak!

Mi van, ha gyanús a profil?

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense erre azt mondta: újonnan regisztrált, kevés ismerőssel, furcsa névvel rendelkező fiók esetén inkább ne üzletelj! Vásárlóként se dőlj be. Ha eladóként téged próbálnak átverni kamu „futárszolgáltatással” vagy linkkel, sose add meg az adataid! Ne feledd: a biztonságos vásárlás a te felelősséged is. Gondolkodj előre, kérdezz, és ne kapkodd el a döntést!

Egyéb csalások is még mindig nagyon terjednek