Több millióval húzta le a nőket a romantikus csaló

Nyolcrendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy hatvanéves férfi ellen a Gyulai Járási Ügyészség. Az illető kiszemelte áldozatait, érzelmi függőséget alakított ki velük, s mindenféle ürügyekkel pénzt csalt ki tőlük. Sok nő bekapta a csalit, köztük egy gyulai is.

A romantikus csalások elkövetője a nők bizalmába férkőzött. Fotó : Illusztráció

A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, a férfi rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, a bűncselekmények elkövetésével akart folyamatos haszonra szert tenni. Több éven keresztül ismerkedett különböző internetes társkereső oldalakon. Komoly kapcsolat látszatát keltve, valótlan indokokra hivatkozva kért az elcsábított nőktől kisebb-nagyobb összegeket, amiket aztán el is költött. A hölgyek a pénzt személyes találkozások alkalmával adták át neki, vagy a bankszámlájára utalták.

A romantikus csalásra szakosodott férfinak egy gyulai nő is sokat perkált

A férfi még 2021 augusztusában ismerkedett meg egy nála 6 évvel idősebb gyulai nővel az egyik internetes társkereső oldalon. Megnyerő modorával, közvetlen stílusával a bizalmába férkőzött. A telefonbeszélgetések és a személyes találkozások során azt a látszatot keltette, hogy komoly érzelmi kapcsolatot alakított ki vele, közös jövőt tervezget.

Már 2021. szeptember elején megemlítette az áldozatának, hogy venni akar egy budapesti ingatlant, amiben közösen élhetnének. Ettől kezdve különböző ürügyekkel – legtöbbször a közös lakás vásárlása miatt felmerülő költségekre, adótartozásra hivatkozva, ételre, üzemanyagra – többször kért kölcsön kisebb-nagyobb összegeket a nőtől.

Azt mondta, majd később visszafizeti, de a tartozás rendezése esze ágában sem volt, a pénzt saját céljaira fordította. A hölgy fél év alatt több mint 3 millió forintot utalt át a férfi bankszámlájára, aki hasonló módszerrel további hét nőt csapott még be.

Összesen több mint 8 millió forint kárt okozott.

A többszörös visszaesőt börtönbe küldené az ügyészség

A Gyulai Járási Ügyészség a 60 éves, többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő budapesti férfival szemben nyolcrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat. Vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, állapítsa meg, hogy előéletére figyelemmel feltételes szabadságra nem bocsátható, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától is.