augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

59 perce

Lóvá tett egy franciát a magát lótenyésztőnek kiadó férfi

Címkék#forint#ló#próbaidő#euró

Lovat adott el egy férfi egy francia vevőnek, ám az állat sosem jutott el a címzetthez. A vételár jó része bezzeg elfolyt, úgy tűnik, mindezt nem lehet megúszni büntetlenül...

dr. Nagy Szilvia

Nagyobb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy büntetett előéletű 38 éves szarvasi férfival szemben. A férfi lóeladás kapcsán csapott be egy francia állampolgárt. 

csalás, lovak, internet, páros
Csalás miatt emeltek vádat egy nő és egy férfi ellen, akik nem létező lovakat akartak értékesíteni több külföldi állampolgár számára.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az illető még 2023. március elején került kapcsolatba a francia férfival, aki internetes ismerőskereső közösségi oldalon keresett eladó lovat megvételre. Meg is egyezett a szarvasi férfival egy Koncerto-SZ nevű, 2018. május 23-i születésű, holland származású, útlevéllel rendelkező kanca eladásáról. Az „eladó” azt állította a lóról, hogy az az ő tulajdonát képezi. A kialkudott vételár 5500 Euró volt, míg a szállítási költség 1000 Euró lett volna. Az összeg felét a francia vevő előre utalással teljesítette, a másik felét szállításkor, készpénzben fizette volna ki. A felek a megállapodásukat írásbeli szerződésbe is foglalták.

A csalással vádolt férfi módosítgatta a lószállítás időpontját

A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták: a francia vevő 2023. május 16-án 2500 Eurót át is utalt az eladó bankszámlájára, amelyet 913 775 forintban írtak jóvá. A szarvasi férfi ebből 895 ezer forintot készpénzben felvett, majd el is költött a saját céljaira. A lovat viszont esze ágában sem volt leszállíttatni a vevőnek, a szállítás időpontját többször elhalasztotta valótlan családi okokra, egészségügyi problémákra hivatkozva. A vevő végül 2023. május 27-én közölte, hogy a szerződéstől eláll, kéri az átutalt pénzének a visszafizetését. Ennek a szarvasi férfi nem tett eleget. Többszöri felszólításra végül októberben 130 Eurót, azaz nagyjából 50 ezer forintot utalt vissza a francia ügyfélnek. 

Nem szerepelt a lótenyésztők nyilvántartásában sem

– A szarvasi férfi jogtalan haszonszerzés céljából tévedésbe ejtette a sértettet, mivel sem a szerződéskötéskor, sem pedig a vételárelőleg átutalásakor nem állt szándékában a teljesítés. Nevén nem volt nyilvántartott lótenyészet, nem volt honosított lova sem, sőt, nem is szerepelt lótartóként az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben. A Szarvasi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat ellene, vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. E szerint az okozott kárt is meg kell majd térítenie – mondták el a főügyészségen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu