Lóvá tett egy franciát a magát lótenyésztőnek kiadó férfi

Nagyobb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy büntetett előéletű 38 éves szarvasi férfival szemben. A férfi lóeladás kapcsán csapott be egy francia állampolgárt.

Csalás miatt emeltek vádat egy nő és egy férfi ellen, akik nem létező lovakat akartak értékesíteni több külföldi állampolgár számára.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az illető még 2023. március elején került kapcsolatba a francia férfival, aki internetes ismerőskereső közösségi oldalon keresett eladó lovat megvételre. Meg is egyezett a szarvasi férfival egy Koncerto-SZ nevű, 2018. május 23-i születésű, holland származású, útlevéllel rendelkező kanca eladásáról. Az „eladó” azt állította a lóról, hogy az az ő tulajdonát képezi. A kialkudott vételár 5500 Euró volt, míg a szállítási költség 1000 Euró lett volna. Az összeg felét a francia vevő előre utalással teljesítette, a másik felét szállításkor, készpénzben fizette volna ki. A felek a megállapodásukat írásbeli szerződésbe is foglalták.

A csalással vádolt férfi módosítgatta a lószállítás időpontját

A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták: a francia vevő 2023. május 16-án 2500 Eurót át is utalt az eladó bankszámlájára, amelyet 913 775 forintban írtak jóvá. A szarvasi férfi ebből 895 ezer forintot készpénzben felvett, majd el is költött a saját céljaira. A lovat viszont esze ágában sem volt leszállíttatni a vevőnek, a szállítás időpontját többször elhalasztotta valótlan családi okokra, egészségügyi problémákra hivatkozva. A vevő végül 2023. május 27-én közölte, hogy a szerződéstől eláll, kéri az átutalt pénzének a visszafizetését. Ennek a szarvasi férfi nem tett eleget. Többszöri felszólításra végül októberben 130 Eurót, azaz nagyjából 50 ezer forintot utalt vissza a francia ügyfélnek.

Nem szerepelt a lótenyésztők nyilvántartásában sem

– A szarvasi férfi jogtalan haszonszerzés céljából tévedésbe ejtette a sértettet, mivel sem a szerződéskötéskor, sem pedig a vételárelőleg átutalásakor nem állt szándékában a teljesítés. Nevén nem volt nyilvántartott lótenyészet, nem volt honosított lova sem, sőt, nem is szerepelt lótartóként az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben. A Szarvasi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat ellene, vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. E szerint az okozott kárt is meg kell majd térítenie – mondták el a főügyészségen.