A mélybe ugrott egy ember a Csaba Center parkolóházából

A Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. A rendőrségen elmondták, hogy a rendőrök a helyszínen vizsgálják a történtek körülményeit.

A mélybe vetette magát egy 70 év körüli férfi, a rendőrök helyszínelnek. Fotó: Beol.hu

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója elmondta, a biztonsági szolgálat munkatársai arról értesítették, hogy egy férfi feltehetően kiugrott a parkolóház második emeletéről. A rendőrséget ők riasztották, lezárták a környéket. Egy arra járó ember elkezdte a szerencsétlenül járt férfi újraélesztését, de sajnos nem járt sikerrel.

Tudósítónk a helyszínről azt jelentette, hogy két rendőrautó és egy mentőautó áll a Center oldalánál, a Jókai utcai buszmegállót lezárták a helyszínelés idejére.

Két rendőrautó és egy mentőautó a helyszínen. Fotó: Beol.hu