A mélybe ugrott egy ember a Csaba Center parkolóházából
Mélybe vetette magát egy 70 év körüli férfi a békéscsabai bevásárlóközpontnál.
A Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. A rendőrségen elmondták, hogy a rendőrök a helyszínen vizsgálják a történtek körülményeit.
Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója elmondta, a biztonsági szolgálat munkatársai arról értesítették, hogy egy férfi feltehetően kiugrott a parkolóház második emeletéről. A rendőrséget ők riasztották, lezárták a környéket. Egy arra járó ember elkezdte a szerencsétlenül járt férfi újraélesztését, de sajnos nem járt sikerrel.
Tudósítónk a helyszínről azt jelentette, hogy két rendőrautó és egy mentőautó áll a Center oldalánál, a Jókai utcai buszmegállót lezárták a helyszínelés idejére.
Mindig van segítség!
Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége Önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni. Éjjel-nappal ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: 116-123!
