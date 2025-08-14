augusztus 14., csütörtök

Tragédia

4 órája

A mélybe ugrott egy ember a Csaba Center parkolóházából

Címkék#öngyilkos#rendőrség#környék#Csaba Center#Jókai utca

Mélybe vetette magát egy 70 év körüli férfi a békéscsabai bevásárlóközpontnál.

Beol.hu

A Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. A rendőrségen elmondták, hogy a rendőrök a helyszínen vizsgálják a történtek körülményeit.  

A mélybe vetette magát egy 70 év körüli férfi, a rendőrök helyszínelnek. Fotó: Beol.hu

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója elmondta, a biztonsági szolgálat munkatársai arról értesítették, hogy egy férfi feltehetően kiugrott a parkolóház második emeletéről. A rendőrséget ők riasztották, lezárták a környéket. Egy arra járó ember elkezdte a szerencsétlenül járt férfi újraélesztését, de sajnos nem járt sikerrel.

Tudósítónk a helyszínről azt jelentette, hogy két rendőrautó és egy mentőautó áll a Center oldalánál, a Jókai utcai buszmegállót lezárták a helyszínelés idejére.

Két rendőrautó és egy mentőautó a helyszínen. Fotó: Beol.hu

Mindig van segítség!

Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége Önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni. Éjjel-nappal ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: 116-123!

Szörnyű tragédia a Csaba Center parkolóházánál

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

 

 

