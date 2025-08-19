44 perce
Friss hírek a bezárt bankfiókról: ezért kértek azonnal rendőri segítséget
Helyszínelő rendőrök lepték el pénteken reggel az orosházi CIB Bank környékét. Megtudtuk, pontosan mi történt.
Az orosházi CIB bankfiókjának az épülete előtt rendőrautók jelenlétére figyeltek fel a járókelők is és találgattak, mi történhetett. Hírportálunknak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elmondták, az ATM biztonsági rendszere bejelzett, ezért van rendőri intézkedés. A rendőrség nyomozást rendelt el, a folyamatban lévő eljárásról bővebb tájékoztatást nem adnak.
A bank közölte, hogy mi történt
Ismeretlen tettes vagy tettesek a fiók bejáratánál lévő ATM-ben kárt okozott vagy okoztak. A bankfiók jelenleg még zárva tart, mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket minél korábban újra ki tudjuk szolgálni – válaszolta megkeresésünkre a CIB Bank.
Újabb traffiboxot helyeznének ki Békéscsabán, megfékezik a száguldozókat