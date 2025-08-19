Friss hírek a bezárt bankfiókról: ezért kértek azonnal rendőri segítséget

Az orosházi CIB bankfiókjának az épülete előtt rendőrautók jelenlétére figyeltek fel a járókelők is és találgattak, mi történhetett. Hírportálunknak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elmondták, az ATM biztonsági rendszere bejelzett, ezért van rendőri intézkedés. A rendőrség nyomozást rendelt el, a folyamatban lévő eljárásról bővebb tájékoztatást nem adnak.

Rendőrök a bank előtt: tart a nyomozás. A szerző felvétele

A bank közölte, hogy mi történt

Ismeretlen tettes vagy tettesek a fiók bejáratánál lévő ATM-ben kárt okozott vagy okoztak. A bankfiók jelenleg még zárva tart, mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket minél korábban újra ki tudjuk szolgálni – válaszolta megkeresésünkre a CIB Bank.