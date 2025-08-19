augusztus 19., kedd

Helyszínelés

3 órája

Friss hírek a bezárt bankfiókról: ezért kértek azonnal rendőri segítséget

Helyszínelő rendőrök lepték el pénteken reggel az orosházi CIB Bank környékét. Megtudtuk, pontosan mi történt.

Csete Ilona

Az orosházi CIB bankfiókjának az épülete előtt rendőrautók jelenlétére figyeltek fel a járókelők is és találgattak, mi történhetett. Hírportálunknak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elmondták, az ATM biztonsági rendszere bejelzett, ezért van rendőri intézkedés. A rendőrség nyomozást rendelt el, a folyamatban lévő eljárásról bővebb tájékoztatást nem adnak.

Rendőrök a bank előtt: tart a nyomozás. A szerző felvétele

A bank közölte, hogy mi történt

Ismeretlen tettes vagy tettesek a fiók bejáratánál lévő ATM-ben kárt okozott vagy okoztak. A bankfiók jelenleg még zárva tart, mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket minél korábban újra ki tudjuk szolgálni – válaszolta megkeresésünkre a CIB Bank. 

 

 

