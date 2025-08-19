Ez az előzés most nem jött be, busz és autó ütközött

Békéscsaba és Szabadkígyós között történt a baleset, amelynek során egy menetrend szerint közlekedő busz és egy személyautó ütközött, érintőlegesen, azaz vélhetően egy előzés nem sikerült teljesen. A rendőrségen elmondták: az elsődleges adatok szerint senki sem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett.