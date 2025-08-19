augusztus 19., kedd

Baleset

2 órája

Ez az előzés most nem jött be, busz és autó ütközött

Egy busz és egy személyautó karambolozott kedden dél körül Békés vármegyében.

Beol.hu
Busz és személyautó ütközött Békés vármegyében. Fotó: Beol.hu

Békéscsaba és Szabadkígyós között történt a baleset, amelynek során egy menetrend szerint közlekedő busz és egy személyautó ütközött, érintőlegesen, azaz vélhetően egy előzés nem sikerült teljesen. A rendőrségen elmondták: az elsődleges adatok szerint senki sem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett.

 

 

