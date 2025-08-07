augusztus 7., csütörtök

Helyi kék hírek

1 órája

Meglepő volt, amit a biztonsági kamera rögzített, erre nem számított senki

Napokkal az eset után nézte vissza a kamerafelvételt a sarkadi háztulajdonos – nem várt dolgot vett észre.

Beol.hu
Meglepő volt, amit a biztonsági kamera rögzített, erre nem számított senki

Fotó: Fikca

Italt lopott egy férfit egy ház udvaráról Sarkadon. Az eset még augusztus 3-án történt, a tulajdonos augusztus 6-án nézte vissza a biztonsági kamerája felvételét, akkor látta, hogy egy idegen járt nála. Feljelentést tett, a rendőrök azonosították a 60 éves helyi besurranót, a férfi ellen lopás vétsége miatt büntetőeljárás indul.

 

 

