Meglepő volt, amit a biztonsági kamera rögzített, erre nem számított senki

Italt lopott egy férfit egy ház udvaráról Sarkadon. Az eset még augusztus 3-án történt, a tulajdonos augusztus 6-án nézte vissza a biztonsági kamerája felvételét, akkor látta, hogy egy idegen járt nála. Feljelentést tett, a rendőrök azonosították a 60 éves helyi besurranót, a férfi ellen lopás vétsége miatt büntetőeljárás indul.