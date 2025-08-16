Meglopták a fiatalokat, veszélyben a következő Fröccsmozi

A betörés kapcsán az elszenvedő Békési Fiatalokért Egyesület az alábbi tájékoztatást adta a Facebook-oldalán: „Bárcsak ne ezt kellene írjuk, de most egy tőlünk nem megszokott poszt következik! Jóérzésű Békésiek! 2019-ben azzal a szándékkal alapítottuk meg a Békési Fiatalokért Egyesületet, hogy szeretett városunkat segítsük, és a helyi, valamint környékbeli lakosság igényeit kiszolgáljuk.”

A betörés során elvitt eszközökre nagy szüksége van a Békési Fiatalokért Egyesületnek.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A betörés óriási csapás a fiataloknak

„Az elmúlt közel 6 évben úgy érezzük, ezt a küldetésünket sikerült megvalósítanunk: programjainkat, eseményeinket sokan kedvelitek, és örömmel jöttök el rendezvényeinkre – ez számunkra mindig megtiszteltetés! Most azonban közösségünket aljas, önző támadás érte. Egy feltételezhetően helyi személy saját, önös érdekeit szem előtt tartva eltulajdonított a raktárunkból legalább 10 liter tömény szeszt, egy JBL 710 típusú hangfalat és egy EPSON vetítőprojektort” – folytatták a gondolatot.

Szükségük van a hangfalra és a projektorra

Úgy fogalmaztak:

az ital sorsát hagyjuk – bár az egészségére ne váljék –, de a hangfalra és a projektorra nagy szükségünk van, hiszen az általatok is kedvelt FröccsMoziban ezek biztosítják a technikai hátteret. Újat sajnos nem tudunk vásárolni, ezért azt szeretnénk visszakapni, amiért keményen megdolgoztunk.

Nem kívántak rosszat az elkövető(k)nek

Az egyesület a helyi rendőrséggel már felvette a kapcsolatot, a nyomozás folyamatban van. Arra kértek mindenkit, hogy ha bárki tud bármilyen pontos információt az elkövetőről, látott valamit, vagy esetleg megvételre kínálták neki a fenti eszközöket, haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy keresse meg az egyesületet üzenetben, telefonon. Garantálják az anonimitást. Az egyesületnél hangsúlyozták, nem kívánnak rosszat az elkövetőnek (vagy elkövetőknek), de szeretnék, ha az eszközeik visszakerülnének hozzájuk, hogy továbbra is a békésieket szolgálhassák.

A rendőrség fontos információt osztott meg

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a Békési Rendőrkapitányság a bejelentést követően elindította az eljárást. A feltételezett elkövetők egy részét azonosították, elfogták és gyanúsítottként hallgatták meg. A további feltételezett elkövetők azonosítása folyamatban van.