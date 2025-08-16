augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

27°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tolvajok

2 órája

Meglopták a fiatalokat, veszélyben a következő Fröccsmozi

Címkék#rendőrség#Békési Fiatalokért Egyesület#szesz#betörő

Betörtek a helyi fiatalokért létrehozott egyesület raktárába. A közvéleményt megdöbbentették a történtek, a hírt rövid idő alatt mintegy kétszázan osztották meg. A betöréssel kapcsolatban megkeresésünkre a rendőrség is fontos tájékoztatást adott.

Papp Gábor

A betörés kapcsán az elszenvedő Békési Fiatalokért Egyesület az alábbi tájékoztatást adta a Facebook-oldalán: „Bárcsak ne ezt kellene írjuk, de most egy tőlünk nem megszokott poszt következik! Jóérzésű Békésiek! 2019-ben azzal a szándékkal alapítottuk meg a Békési Fiatalokért Egyesületet, hogy szeretett városunkat segítsük, és a helyi, valamint környékbeli lakosság igényeit kiszolgáljuk.”

Betörés a békési fiataloknál: felháborodott a város.
A betörés során elvitt eszközökre nagy szüksége van a Békési Fiatalokért Egyesületnek. 
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A betörés óriási csapás a fiataloknak

„Az elmúlt közel 6 évben úgy érezzük, ezt a küldetésünket sikerült megvalósítanunk: programjainkat, eseményeinket sokan kedvelitek, és örömmel jöttök el rendezvényeinkre – ez számunkra mindig megtiszteltetés! Most azonban közösségünket aljas, önző támadás érte. Egy feltételezhetően helyi személy saját, önös érdekeit szem előtt tartva eltulajdonított a raktárunkból legalább 10 liter tömény szeszt, egy JBL 710 típusú hangfalat és egy EPSON vetítőprojektort” – folytatták  a gondolatot.

Szükségük van a hangfalra és a projektorra

Úgy fogalmaztak: 

az ital sorsát hagyjuk – bár az egészségére ne váljék –, de a hangfalra és a projektorra nagy szükségünk van, hiszen az általatok is kedvelt FröccsMoziban ezek biztosítják a technikai hátteret. Újat sajnos nem tudunk vásárolni, ezért azt szeretnénk visszakapni, amiért keményen megdolgoztunk.

Nem kívántak rosszat az elkövető(k)nek

Az egyesület a helyi rendőrséggel már felvette a kapcsolatot, a nyomozás folyamatban van. Arra kértek mindenkit, hogy ha bárki tud bármilyen pontos információt az elkövetőről, látott valamit, vagy esetleg megvételre kínálták neki a fenti eszközöket, haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy keresse meg az egyesületet üzenetben, telefonon. Garantálják az anonimitást. Az egyesületnél hangsúlyozták, nem kívánnak rosszat az elkövetőnek (vagy elkövetőknek), de szeretnék, ha az eszközeik visszakerülnének hozzájuk, hogy továbbra is a békésieket szolgálhassák.

A rendőrség fontos információt osztott meg

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a Békési Rendőrkapitányság a bejelentést követően elindította az eljárást. A feltételezett elkövetők egy részét azonosították, elfogták és gyanúsítottként hallgatták meg. A további feltételezett elkövetők azonosítása folyamatban van.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu