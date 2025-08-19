augusztus 19., kedd

Vádemelés

2 órája

Kemény legény: az utca túloldaláról kötözködött a rendőrrel, még verekedni is akart

Címkék#Békés Vármegyei Főügyészség#szidás#Becsületsértés#vád#rendőr

Nemcsak kiabált neki, hanem verekedni is hívta. Szidta a rendőrt egy 31 éves szeghalmi férfi, aki ellen most becsületsértés miatt emeltek vádat. Az ügyészségen ismertették, hogy pontosan mi is történt.

Licska Balázs

Családon belüli erőszakhoz hívták ki a rendőröket március 7-én a szeghalmi Vásártér utcába, ahol verekedés tört ki.Több rendőr vett részt az intézkedésben, köztük a későbbi sértett is, egy rendőr főtörzsőrmester. A 31 éves szeghalmi férfi az utca szemközti oldaláról figyelte, hogy mi történik. Úgy gondolta a vádlott, hogy a sértett jogtalanul bírságol meg másokat. Szidta a rendőrt, átkiabált neki, és miközben becsületsértő, megalázó kifejezéseket használt, verekedésre hívta. Most hivatalos személy elleni becsületsértés miatt emelnek vádat ellene.

becsületsértés miatt megbilincselt szeghalmi férfi
Szidta a rendőrt, becsületsértés miatt kell felelnie a 31 éves szeghalmi férfinak. Illusztráció: Shutterstock

Szidta a rendőrt, most becsületsértés miatti vádemeléssel néz szembe

A 31 éves szeghalmi férfi kifejezései az adott helyzetben alkalmasak volt arra, hogy sértsék az intézkedő rendőr emberi méltóságát, megkérdőjelezve ezzel a rendőri munka tekintélyét – közölték a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében. A Szeghalmi Járási Ügyészségen becsületsértés miatt emeltek vádat a 31 éves szeghalmi férfi. A büntetett előéletű vádlottat büntetésként közérdekű munkára kötelezhetik. 

Közérdekű munkára kötelezhetik a vádlottat

A közérdekű munkát az elítéltnek hetente legalább egy napon – a heti pihenőnapon vagy a szabadidejében –, díjazás nélkül kell végeznie. Az, akit közérdekű munkára ítélnek, köteles a számára meghatározott feladatot végrehajtani. Ha mindezt önhibájából nem végzi el, akkor a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészségen.

 

