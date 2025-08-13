Nyolcéves kislány mentette meg anyukája életét

Egy nyolcéves békéscsabai kislány, Hanna bizonyította be, hogy bátorságban és lélekjelenlétben nincs korhatár. Édesanyja a napokban rosszul lett, majd összeesett, és mivel csak ketten voltak otthon, a kislány hívta a 112-es segélyhívót. Bár nagyon megijedt, a bátor kislány remegő hangon, könnyeit nyelve pontosan követte a mentésirányító utasításait.

A bátor kislány, Hanna különleges meglepetésben részesült: körbevezették a rendőrkapitányságon. Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

A rendőrök és mentők perceken belül megérkeztek a békéscsabai címre. Szemenyei Kamilla és Szarvas Károly rendőr őrmesterek stabil oldalfekvésbe helyezték a magatehetetlen anyát, majd a kiérkező mentők kórházba szállították. Az édesanya jelenleg is kezelés alatt áll, állapotáról nem adtak bővebb tájékoztatást – számolt be a nem mindennapi esetről Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

A rendőrök összefogtak Hanna öröméért

Az intézkedő rendőröket mélyen megérintette a történet, és azon gondolkodtak, hogyan segíthetnének a kislánynak feldolgozni a traumát. Először egy apró meglepetést terveztek, hogy megmutassák: büszkék rá, és számíthat rájuk. Az ötletből végül egy közös rendőri összefogás született: kollégáik egymás után hozták a kedves ajándékokat.

A bátor kislány rendőr szeretne lenne

Amikor kiderült, hogy Hanna rendőr szeretne lenni, különleges programot szerveztek neki. A rendőrfőkapitány-helyettes engedélyével beléphetett a tevékenység-irányítási központba, ahol első kézből láthatta a rendőrségi munka kulisszatitkait. A járőrök főhadiszállásán is szeretettel fogadták, így a kislány nemcsak elismerést és támogatást kapott, hanem életre szóló élményt is. A megható pillanatokról készült videót itt lehet megtekinteni.

A Békés vármegyei rendőrség gratulált a hősiesen viselkedő Hannának, és köszönetet mondott azoknak a rendőröknek, akik szívvel-lélekkel végzik munkájukat.