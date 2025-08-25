Új hír jött a bankfiókról, ahová nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök

Egy orosházi belvárosi banknak az ATM biztonsági rendszere bejelzett, ezért volt a városban a napokban rendőri intézkedés. Erről beszámolt hírportálunk is augusztus 19-én.

Akkor a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elmondták, az ATM biztonsági rendszere bejelzett. A rendőrség nyomozást rendelt el. Hétfőn az ATM helyreállításáról kaptunk friss információkat. A CIB Bank orosházi fiókja a megszokott nyitva tartás szerint fogadja az ügyfeleket. A bank tájékoztatása szerint múlt péntek óta használható az ATM is.