Új hír jött a bankfiókról, ahová nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök

Az ATM biztonsági rendszere bejelzett, ezért volt rendőri intézkedés ebben a városban. A rendőrség nyomozást rendelt el, a folyamatban lévő eljárásról bővebb tájékoztatást nem adtak. Mos újabb fejlemények derültek ki.

Új hír jött a bankfiókról, ahová nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök

Orosházán, a CIB Bank ATM biztonsági rendszere bejelzett, azóta a technikai akadályt elhárították, az ATM ismét használható. Fotó: Beol.hu

Egy orosházi belvárosi banknak az ATM biztonsági rendszere bejelzett, ezért volt a városban a napokban rendőri intézkedés. Erről beszámolt hírportálunk is augusztus 19-én.

Akkor a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elmondták, az ATM biztonsági rendszere bejelzett. A rendőrség nyomozást rendelt el. Hétfőn az ATM helyreállításáról kaptunk friss információkat. A CIB Bank orosházi fiókja a megszokott nyitva tartás szerint fogadja az ügyfeleket. A bank tájékoztatása szerint múlt péntek óta használható az ATM is.

 

 

