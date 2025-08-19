Riasztás érkezett, rohantak a rendőrök a bankfiókhoz - videóval

Körbeszalagozva a parkoló egy része. Az orosházi CIB bankfiókjának az épülete előtt rendőrautók jelenlétére felfigyeltek a járókelők is és találgatnak, mi történhetett.

Hírportálunknak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elmondták, az ATM biztonsági rendszere bejelzett, ezért van rendőri intézkedés. A rendőrség nyomozást rendelt el, a folyamatban lévő eljárásról bővebb tájékoztatást nem adnak.