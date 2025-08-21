augusztus 21., csütörtök

Újra felbukkant a rettegett baltás gyilkos, megtriplázták a nyomravezetői díjat

Július 8-án ölte meg társát a rettegett gyilkos. Emil Gânj, miután végzett 24 éves barátnőjével, a házat is rágyújtotta. A baltás gyilkost azóta több helyen is látták, akit nemcsak Romániában, de Magyarországon is köröznek.

Beol.hu
Újra felbukkant a rettegett baltás gyilkos, megtriplázták a nyomravezetői díjat

Fotó: Shutterstock illusztráció

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hajtóvadászat indult a szuperintelligens gyilkos ellen, a hatóságok nyomravezetői díjként 5 ezer eurót ajánlottak fel. Azóta az összeget megemelték, ami 15 ezer euró lett. Július 8-án reggel egy 46 éves nő hívta az 112-es segélyhívót, miután az Erdélyben található mezőméhesi házát felgyújtották, és elmondása szerint lánya az épületben tartózkodhatott. A helyszínre érkező tűzoltók már csak a nő elszenesedett holttestét találták meg, brutális gyilkosság történt. A baltás gyilkost nagy erőkkel keresik, felmerült, hogy hazánkba szökhet.

Emil Gânj, a baltás gyilkos már hetek óta rejtőzködik a rendőrök elől.
Emil Gânj, a baltás gyilkos július 8-án végzett barátnőjével. Fotó: Facebook

A baltás gyilkos, Emil Gânj nyomravezetői díja 15 ezer euró lett

Ahogy az a Bors cikkében olvasható, Gânj a horrorisztikus tette után meglépett, a zsaruk pedig azóta 800 fős csapattal loholnak a nyomában. A román hatóságok elmondták, Gânj rendkívül gyorsan mozog, ami egy szakértő szerint azért lehetséges, mert korábban a férfi elit katonai képzést is kapott. A rendőrök biztosak benne, hogy a férfi jó előre kitervelte tettét, így több, eldobható mobiltelefonnal és előre elrejtett élelmiszercsomagokkal készült a menekülésre, időközben pedig valószínűleg pincékben húzza meg magát.

A férfi így már közel öt hete sikeresen rejtőzködik a rendőrök elől, sokak szerint ebben még a rokonai is segítik. Bár a zsaruk eddig nem tudtak rajtaütni, civilekkel már többször is szembe találta magát, legutóbb Maros és Beszterce környékén jelezték, hogy összefutottak vele: egy meghökkent pásztor találkozott össze a hidegvérű gyilkossal. Az idős férfi elmondta, hogy a férfi akkor is fejszével ólálkodott a környéken, amivel meg is fenyegette, majd ellopta az ebédjét. 

A magyar rendőrség azt kéri: ha esetleg hazánkban is felbukkanna, és valaki szembe találkozna vele, eszébe se jusson feltartóztatni, inkább azonnal szóljon a rendőröknek.

Mint írják, a baltás gyilkos most ismét felbukkant, azonban máshol: ezúttal ugyanis a Kolozsvárhoz közelebbi ponton, Mezősályiban tűnt fel, méghozzá ismét hátborzongató módon. A részletekről a Bors cikkében olvashatunk.

 

