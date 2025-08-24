1 órája
Kitörte a villanyoszlopot az ittas autós, a fél falu áram nélkül maradt
Baleset miatt ment el az áram szombaton este a településen. Egy autós villanyoszlopnak hajtott, ami kitört, így részleges áramszünet volt éjjel.
Olvasói jelzést kaptunk arról, hogy szombaton este 10 óra magasságában Biharugrán, a Bölönyi utcán egy vélhetően ittas sofőr kisodródott az útról, és a menetrend szerinti jobb oldalról átsodródott a bal oldalra az árokba, megpattant és egy villanyoszlopot kitört. Emiatt részleges áramszünet volt. A Titász emberei egész hajnalban dolgoztak, hogy legyen áram.
Deményé Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette az információt. Mint megtudtuk, 22 óra 10 perckor kaptak jelzést arról, hogy egy személyautó villanyoszlopnak és fának ütközött a településen. Személyi sérülés nem történt. A helyszíni mérés alapján felmerült, hogy a férfi ittasan vezetett.
Ez drága lesz: ha valakinél nincs bekötve a biztonsági öv, mindig mi fizetünk
Vujity Trvtko nagy bejelentést tett Ásós Gézáról, a cigányvendéglős már válaszolt is