Kitörte a villanyoszlopot az ittas autós, a fél falu áram nélkül maradt

Olvasói jelzést kaptunk arról, hogy szombaton este 10 óra magasságában Biharugrán, a Bölönyi utcán egy vélhetően ittas sofőr kisodródott az útról, és a menetrend szerinti jobb oldalról átsodródott a bal oldalra az árokba, megpattant és egy villanyoszlopot kitört. Emiatt részleges áramszünet volt. A Titász emberei egész hajnalban dolgoztak, hogy legyen áram.

Szombat este történt a baleset. Fotó: Olvasói fotó

Deményé Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette az információt. Mint megtudtuk, 22 óra 10 perckor kaptak jelzést arról, hogy egy személyautó villanyoszlopnak és fának ütközött a településen. Személyi sérülés nem történt. A helyszíni mérés alapján felmerült, hogy a férfi ittasan vezetett.