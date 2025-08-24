augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Kitörte a villanyoszlopot az ittas autós, a fél falu áram nélkül maradt

Címkék#Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság#áramszünet#baleset#árok#sofőr#ittas

Baleset miatt ment el az áram szombaton este a településen. Egy autós villanyoszlopnak hajtott, ami kitört, így részleges áramszünet volt éjjel.

Papp Gábor

Olvasói jelzést kaptunk arról, hogy szombaton este 10 óra magasságában Biharugrán, a Bölönyi utcán egy vélhetően ittas sofőr kisodródott az útról, és a menetrend szerinti jobb oldalról átsodródott a bal oldalra az árokba, megpattant és egy villanyoszlopot kitört. Emiatt részleges áramszünet volt. A Titász emberei egész hajnalban dolgoztak, hogy legyen áram.

Szombat este történt a baleset. Fotó: Olvasói fotó

Deményé Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette az információt. Mint megtudtuk, 22 óra 10 perckor kaptak jelzést arról, hogy egy személyautó villanyoszlopnak és fának ütközött a településen. Személyi sérülés nem történt. A helyszíni mérés alapján felmerült, hogy a férfi ittasan vezetett.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu