Vad ugrott egy autó elé – többen megsérültek

Baleset történt péntek délután Nagykamarás külterületén, ahol egy személygépkocsi az út menti árokba borult. A balesetről 17 óra körül érkezett bejelentés a hatóságokhoz.

Árokba borult egy autó Nagykamarás külterületén. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A balesetet egy hirtelen az úttestre ugró vad okozta. A sofőr megpróbálta elkerülni az ütközést, ezért félrerántotta a kormányt, aminek következtében a jármű lesodródott az útról és az árokba borult. Négyen könnyebben megsérültek. A rendőrség jelenleg is helyszínel, az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.