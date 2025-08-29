Baleset
39 perce
Vad ugrott egy autó elé – többen megsérültek
Árokba borult egy autó Nagykamarás külterületén.
Baleset történt péntek délután Nagykamarás külterületén, ahol egy személygépkocsi az út menti árokba borult. A balesetről 17 óra körül érkezett bejelentés a hatóságokhoz.
A balesetet egy hirtelen az úttestre ugró vad okozta. A sofőr megpróbálta elkerülni az ütközést, ezért félrerántotta a kormányt, aminek következtében a jármű lesodródott az útról és az árokba borult. Négyen könnyebben megsérültek. A rendőrség jelenleg is helyszínel, az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.
