Baleset
36 perce
Összecsattant két autó, mindkét sofőrt kórházba vitték
Balesethez riasztották a tűzoltókat.
Két személyautó ütközött össze csütörtök Eleken, a Kétegyházi út és a Gyulai út kereszteződésében. A gyulai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A jármű vezetőit a mentőszolgálat további vizsgálatok miatt kórházba szállította.
