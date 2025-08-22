augusztus 22., péntek

Baleset

36 perce

Összecsattant két autó, mindkét sofőrt kórházba vitték

Balesethez riasztották a tűzoltókat.

Beol.hu

Két személyautó ütközött össze csütörtök Eleken, a Kétegyházi út és a Gyulai út kereszteződésében. A gyulai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A jármű vezetőit a mentőszolgálat további vizsgálatok miatt kórházba szállította.

 

