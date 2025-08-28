augusztus 28., csütörtök

Félpályás lezárás

29 perce

Most jött: összecsattant két autó a forgalmas főúton

Ezért rohantak a tűzoltók.

Beol.hu
Elsőbbségadás elmulasztása vezetett ismét balesethez

Forrás: shutterstock

Összeütközött két személygépkocsi Gyomaendrődön, a 443-as főút elején csütörtök délelőtt. Az egyik autó az árokban, de a kerekein állt meg. Információk szerint elsőbbségadás elmulasztása vezetett a balesethez. A Selyem úti kereszteződéshez a város önkormányzati tűzoltóit riasztották. A raj áramtalanított. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. Az eset során ketten könnyebben megsérültek. Az érintett szakaszon félpályás útlezárás van érvényben - árulta el Szarvas Ágnes, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense.


 

