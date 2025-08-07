augusztus 7., csütörtök

Most jött: csúnya baleset a 44-esen, hatalmas olajfolt az úttesten

Forgalomkorlátozásra is számítani kell a balesetnél, úgy tudjuk többen megsérültek.

Békésszentandrásra riasztották a tűzoltókat

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Összeütközött két személyautó Békésszentandráson, a Fő utcában, azaz a 44-es főúton, a Bartók Béla utca közelében. A műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és felitatják az úttestre kifolyt motorolajat. 

Információnk szerint ketten megsérülhettek a balesetben. Félpályán helyszínelnek a szakemberek. 

A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra lehet számítani.

 

