Most jött: csúnya baleset a 44-esen, hatalmas olajfolt az úttesten

Összeütközött két személyautó Békésszentandráson, a Fő utcában, azaz a 44-es főúton, a Bartók Béla utca közelében. A műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és felitatják az úttestre kifolyt motorolajat.

Információnk szerint ketten megsérülhettek a balesetben. Félpályán helyszínelnek a szakemberek.

A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra lehet számítani.