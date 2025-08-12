Halálra gázolta az úton a keresztben fekvő, részeg férfit

Békés felől Tarhos irányába tartott tavaly október 8-án, az esti órákban 60 km/óra sebességgel egy 28 éves, büntetett előéletű, békési férfi, nem sokkal később halálos baleset gondatlan okozója lett.

A sofőr figyelmetlensége miatt történt a halálos baleset. Fotó: Illusztráció

Későn vette észre a keresztben fekvő, részeg férfit

A fiatalember haladása közben, egy egyenes vonalú szakaszon figyelmetlensége miatt csak későn észlelte a forgalmi sávban előtte, ittas állapotban, az úttesten keresztben fekvő férfit. Ezért érdemi lassítás nélkül elütötte, holott az úttesten fekvő sértett már 80 méter távolságból látható volt.

Lassító fékezéssel megelőzhető lett volna a baleset

Az eljárás során megállapították, hogy 60 km/h sebességhez

vészfékezés esetén 36,4 méter,

intenzív fékezés esetén 41,8 méter,

míg lassító fékezés esetén 51,3 méter féktávolság tartozik.

Amennyiben tehát a 28 éves férfi késedelem nélkül észlelte volna a sértettet, akkor még lassító fékezéssel is elháríthatta volna a balesetet, melynek következtében a sértett olyan többszörös, súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. Az ügyészség álláspontja szerint az elszenvedett sérülések és a sértett halála között közvetlen ok-okozati összefüggés van.

Halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat az ügyészség

A Gyulai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat, és vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt a 28 éves, békési férfival szemben. A nyomozás során felmerült, közel 780 ezer forintos bűnügyi költséget is neki kell majd megfizetnie az ügyészség indítványa szerint.