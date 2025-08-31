Sokkoló számok: rengeteg balesetet hozott a nyár Békésben

Éppen a nyár kezdetén adtunk hírt arról, hogy 2025 első négy hónapjában 137 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a Békés vármegyei utakon. Ez javuló tendenciának számított, mivel 2024-ben, ugyanúgy január elejétől április végéig 152 volt ez a szám. 2024-ben az első négy hónapban 200-an sérültek meg a 152 balesetben, 2025-ben pedig 189-en a 137-ben. Amíg tavaly négy halálos baleset volt – amelyekben négyen vesztették életüket –, addig idén mindössze egy.

Békésen történt a baleset: két autó rohant egymásnak majd egy harmadik is beléjük csapódott. Fotó: Jenei Péter

Furcsa balesettel indult a nyár Békésben

Egy meglehetősen furcsa balesettel indult a június Békéscsaba belvárosában. A Kossuth téren két kerékpáros ütközött össze, a helyszínen mentők és rendőrök is voltak. A folytatásban Gerla és Doboz között egy úgynevezett magános baleset történt, egy autó árokba borult, másik résztvevő nem volt a balesetben, de ketten könnyű sérüléseket szenvedtek.

Június 5-én már komolyabbra fordultak a dolgok, a rendőrök nem sokkal négy óra előtt kaptak bejelentést az esetről, miszerint Békésen, a Petőfi Sándor és a Malom utca kereszteződésénél két autó rohant egymásnak majd egy harmadik is beléjük csapódott. A járművekben összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanították a kocsikat. A kereszteződést lezárták, a környező utcákon lehetett elkerülni a balesetet. Ketten könnyebben megsérültek.

A következő hét már súlyosabb balesettel indult. Reggel fél 8 után egy csattanás rázta meg Okányt, sokan nézelődtek a baleset helyszínén. A rendőrségen megtudtuk, hogy a Kossuth utcán érkező személyautó a T-kereszteződésben nem fordult balra vagy jobbra, hanem egyenesen ment tovább és egy kerítésbe rohant. Információink szerint a sofőr kiszállt a járműből, míg utasát a katasztrófavédők vágták ki. Mentőhelikoptert és több mentőautót is riasztottak a helyszínre.

Még ugyanezen a héten Sarkadon, a Széchenyi utca és a Bercsényi utca kereszteződésében egy rendőrautó személygépkocsival ütközött – ismertették a Beol.hu megkeresésére a rendőrségen, miután helyiek számoltak be a balesetről. A rendőrautót autómentő tréler vitte el.