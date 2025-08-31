56 perce
Sokkoló számok: rengeteg balesetet hozott a nyár Békésben
Talán a végtelennek tűnő szárazságnak, és a szokatlanul magas hőmérsékleteknek is betudható, hogy szinte nem múlt el nap baleset nélkül. Nézzük, milyen közlekedési balesetek történtek Békés vármegyében a nyár folyamán.
Éppen a nyár kezdetén adtunk hírt arról, hogy 2025 első négy hónapjában 137 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a Békés vármegyei utakon. Ez javuló tendenciának számított, mivel 2024-ben, ugyanúgy január elejétől április végéig 152 volt ez a szám. 2024-ben az első négy hónapban 200-an sérültek meg a 152 balesetben, 2025-ben pedig 189-en a 137-ben. Amíg tavaly négy halálos baleset volt – amelyekben négyen vesztették életüket –, addig idén mindössze egy.
Furcsa balesettel indult a nyár Békésben
Egy meglehetősen furcsa balesettel indult a június Békéscsaba belvárosában. A Kossuth téren két kerékpáros ütközött össze, a helyszínen mentők és rendőrök is voltak. A folytatásban Gerla és Doboz között egy úgynevezett magános baleset történt, egy autó árokba borult, másik résztvevő nem volt a balesetben, de ketten könnyű sérüléseket szenvedtek.
Június 5-én már komolyabbra fordultak a dolgok, a rendőrök nem sokkal négy óra előtt kaptak bejelentést az esetről, miszerint Békésen, a Petőfi Sándor és a Malom utca kereszteződésénél két autó rohant egymásnak majd egy harmadik is beléjük csapódott. A járművekben összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanították a kocsikat. A kereszteződést lezárták, a környező utcákon lehetett elkerülni a balesetet. Ketten könnyebben megsérültek.
A következő hét már súlyosabb balesettel indult. Reggel fél 8 után egy csattanás rázta meg Okányt, sokan nézelődtek a baleset helyszínén. A rendőrségen megtudtuk, hogy a Kossuth utcán érkező személyautó a T-kereszteződésben nem fordult balra vagy jobbra, hanem egyenesen ment tovább és egy kerítésbe rohant. Információink szerint a sofőr kiszállt a járműből, míg utasát a katasztrófavédők vágták ki. Mentőhelikoptert és több mentőautót is riasztottak a helyszínre.
Még ugyanezen a héten Sarkadon, a Széchenyi utca és a Bercsényi utca kereszteződésében egy rendőrautó személygépkocsival ütközött – ismertették a Beol.hu megkeresésére a rendőrségen, miután helyiek számoltak be a balesetről. A rendőrautót autómentő tréler vitte el.
Még ugyancsak június elején Szarvas közelében letarolta a vonat egy traktor elejét, és megbénult a vasúti közlekedés. A baleset nemcsak a síneken, hanem a menetrendben is komoly fennakadást okozott. A balesetben sem a vonat utasai, sem a mozdonyvezető nem sérült meg, a traktoros viszont az elsődleges információk szerint 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett, mentővel szállították kórházba.
A hónap közepén egy egyszerű mozdulat okozta a súlyos balesetet Mezőberény külterületén. A Békés vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint vizespalackért nyúlt vezetés közben egy férfi, és lement az útról június 15-én délelőtt Mezőberény külterületén. A jármű felborult, a 39 éves férfi súlyos sérüléseket, többszörös törést szenvedett.
A hónap vége felé a 47-es főúton, Szeghalom közelében betegszállító és személyautó ütközött a Körös hídon, egy ember könnyebben sérült a személyautóban. A helyszínelés idejére a hidat lezárták, a forgalmat megállították.
Halálos baleset is történt Békés vármegyében
Halálos baleset történt június 22-én 11 óra 40 perc körül Orosháza külterületén, az úgynevezett Springer dűlőn. A vizsgálat eddigi adatai szerint egy személyautó, egy Lexus vezetője egy balra ívelő útkanyarulatban áttért a szemközti forgalmi sávba, és összeütközött a szemből érkező személyautóval. A balesetben a vétlen jármű, egy Wartburg vezetője, egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A férfi a biztonsági övet használta. A másik jármű vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, és felmerült a gyanúja annak, hogy ittasan vezetett. A helyszíni alkoholszondás mérés eredménye bűncselekményi értékhatár feletti eredményt mutatott nála, ezért további mintavétel történt. A rendőrök őrizetbe vették, és halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.
Csaknem tragédia lett a balesetből, ami június végén történt: egy rosszul lett férfi 800 métert tett meg autójával, útközben több minden történt vele. Az autós Orosházán, nekiütközött egy másik autónak, a polgármesteri hivatalnál kidöntött egy oszlopot, és a beton virágágyásnak csapódva állt meg. Feltehetően az idősebb férfi rosszulléte miatt történt a baleset. A két sofőr nem sérült meg, de a rosszul lett férfit a mentők kórházba szállították.
Ugyancsak Orosházán, a 47-es főút és a Szent István utca csomópontjában lévő körforgalomnál történt egy baleset: itt egy segédmotor és kisteherautó ütközött össze. A helyszínre vonultak a rendőrök, a tűzoltók és a mentők is. A város hivatásos tűzoltói felitatták a motorból kifolyt üzemanyagot. A gépkocsi sofőrje nem vette észere, hogy a körforgalomban éppen behajt elé egy segédmotoros. A motoros férfi, hogy az ütközést elkerülje, elrántotta a kormányt, és elesett.
- Azt még vizsgálják, hogy a kocsi és a motor érintkezett-e,
- és ha igen, milyen mértékben.
- A mentők az elsődleges adatok szerint könnyű sérüléssel vitték kórházba a motorost.
Június végén szörnyű baleset rázta meg Békéscsabát
Békéscsaba és Csabaszabadi között egy kamion pótkocsija eddig ismeretlen okból átpördült a szemközti sávba, amibe belerohant egy, a megyeszékhely felől szabályosan érkező Mercedes kisbusz. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a kisbuszt vezető idősebb Békés vármegyei férfi a helyszínen szörnyethalt.
Július elején nem hétköznapi, súlyos közlekedési baleset történt Doboz határában. Egy egyenes szakaszon óriási hibát követett el a sofőr. Az autóval lement a menetiránya szerinti bal oldali útpadkára, ahol oszlopnak, jelzőtáblának és fának ütközött, majd a kocsival tovább sodródott a jobb oldali vízelvezető árokba, és az ott lévő cserjének és fának ütközve állt meg. A balesetben az anyósülésen ülő utas súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket, bordatöréseket, valamint más könnyebb sérüléseket szenvedett. A sofőr ugyancsak súlyosan megsérült. Őt – az orvosi ellátását követően – a rendőrök előállították a gyulai kórházba, ahol vér- és vizeletmintát vettek tőle, és kiderült, hogy ittasan vezetett: igen enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.
Rengeteg tűzoltóautó, rendőrök, mentők érkeztek egy halálos balesethez Békéscsaba határában, az Orosházi útra. Egy kamion kigyulladt, lángolt, és egy Suzuki volt az árokban rommá törve. A baleset, a tűzeset helyszínén a békéscsabai és a gyulai tűzoltók végezték a mentési, oltási munkálatokat. A Suzuki sofőrjének, egy 69 éves, férfinak az életét nem sikerült megmenteni. Sokan azért tartózkodtak a baleset helyszínén, mert tudták, hogy egy barátjuk, jó ismerősük, egy békéscsabai gépjármű-oktató balesetezett. Többek szerint a személyautó ment át a másik sávba, és ott ütközött neki a kamion üzemanyag-tartályának.
Július közepén összesen hat embert csapott meg a rémület abban a pillanatban, amikor autóikkal karamboloztak Békéscsabán. Az ütközésnek több sérültje is volt. A baleset a Szabolcs utca és a Szerdahelyi utca kereszteződésében, a Tescónál történt, két személyautó karambolozott. A járművekben összesen hatan utaztak, a balesethez pedig a tűzoltókat is riasztották, akik az összetört járműveket áramtalanították. A rendőrség a helyszínelés idejére félpályán lezárta az érintett szakaszt.
Gyulán, a Harruckern téren is történt egy baleset. Egy személyautót vezető nő éppen parkolni akart, amikor a parkolóhely mögött lévő járdán közlekedő idős hölgyet elgázolta, aki elesett és súlyosan megsérült. A sofőr az ütközés következtében megfeszülő biztonsági öv miatt szintén megsérült.
Életmentő beavatkozásokat hajtottak végre a mentők már a helyszínen azon a két és fél éves kisfiún, akit aztán mentőhelikopterrel szállítottak kórházba életveszélyes sérülésekkel. A baleset Dobozon történt. Egy lakodalomban a szertartás közben egy nagy fa borult rá gyermekekre. Többek között koponyasérüléssel, mellkasi és belső sérülésekkel szállította a mentőhelikopter kórházba kritikus állapotban a két és féléves kisfiút.
Július végén egy busz és két személyautó ütközött össze Békéscsabán, a Bartók Béla út és Petőfi utca sarkán. A személyautó vezetője a Bartók Béla úton haladt a Temető sor irányába, majd balra kívánt kanyarodni, de eközben összeütközött a szemből érkező személyautóval és menetrendszerinti autóbusszal. A balesetben a kanyarodó jármű vezetője könnyű sérüléseket szenvedett.
Letért az úttestről, és árokba hajtott egy személykocsi Kétsoprony és Kondoros között, a 44-es főút 103-as kilométerénél. Az autóban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. A balesethez a békéscsabai hivatásos tűzoltók vonultak. A rendőrségi helyszínelők vizsgálják a baleset körülményeit, a mentők egy embert kórházba szállítottak.
A 4429-es úton, Csanádapáca és Pusztaföldvár között összeütközött egy személyautó és egy mezőgazdasági gép augusztus elején. Az orosházi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a mentők is a helyszínre érkeztek. Az utat a baleset miatt teljes szélességében lezárták. A mentőszolgálatnál ismertették, hogy a helyszínre egy esetkocsit és egy mentőgépkocsit riasztottak. Két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Ugyanezen a napon a 4239-es úton, Gerla és Doboz között egy autó lesodródott az útról és a fák közé csapódott péntek reggel. A kocsiban egy ember utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni. A műszaki mentést végző békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.
Pótkocsis teherautóval közlekedett egy férfi augusztus 11-én Békéscsabán, a Jókai utcában. A járműszerelvény a belső forgalmi sávban haladt, amikor a vezetője sávot akart váltani és elkezdett kihúzódni, de nem vette észre az ott közlekedő személyautót. Nekiütközött, az autó pedig a lendülettől egy másik parkoló kocsinak is nekiment. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett. A baleset után a kamion vezetője nem állt meg, elhajtott a helyszínről. Később, amikor már a helyszínelés zajlott visszament és elmondta a rendőröknek, hogy valószínűleg őt keresik. Az ütközésről azt mondta, nem érezte, hogy bárminek nekiment volna, de a visszapillantó tükörben látta, hogy egy autó áll az úton és fékcsikorgást is hallott. A Békéscsabai Rendőrkapitányság cserbenhagyás vétség miatt indított eljárást ellene.
Augusztus közepén tolatás közben egy váratlan akadályba ütközött egy személyautó Vésztőn – a jármű kerekei köré tekeredett merevítőkötél miatt percekig mozdulni sem tudott. A szeghalmi hivatásos tűzoltók csapszegvágóval eltávolították a kötelet, az oszlop nem sérült meg. Személyi sérülés nem történt.
Két személyautó ütközött Nagybánhegyesen, a Kossuth utca és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében augusztus19-én. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők az orosházi kórházba szállították további vizsgálatokra. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A beavatkozás idején félpályás útlezárás volt érvényben.
Augusztus másodiuk felében árokba sodródott egy személyautó a 44-es főút Békésszentandrás és Szarvas közötti szakaszán, a 72. kilométernél. A járműben ketten tartózkodtak, akik a környező fák miatt nem tudtak kiszállni. A műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók láncfűrésszel kivágták a növényeket, és kiszabadították, majd átadták a mentőknek a gépkocsiban rekedt utasokat.
Augusztus 24-én Biharugrán, a Bölönyi utcán egy vélhetően ittas sofőr kisodródott az útról, és a menetrend szerinti jobb oldalról átsodródott a bal oldalra az árokba, megpattant és egy villanyoszlopot kitört. Emiatt részleges áramszünet volt. A Titász emberei egész hajnalban dolgoztak, hogy legyen áram.
Két személyautó ütközött össze a 47-es út orosházi elkerülőjén augusztus 26-án, sokan megsérültek. A baleset akkor történt, amikor egy Szeged felől érkező hétszemélyes autó balra akart kanyarodni, s nem adta meg az elsőbbséget a Békéscsaba irányából érkező Suzukinak. A két autóban összesen tízen utaztak, az ütközés erejét mutatja, hogy a Suzuki felborult. A mentők egy főt súlyos, míg 9 személyt könnyebb sérülésekkel láttak el a helyszínen, majd kórházba szállították őket.
Rosszul indult a augusztus 28-a reggel Békéscsabán. Egy személyautó elsodort egy kerékpárost a Bartók Béla út és az Aradi utca kereszteződésében. Az elsődleges információk szerint a kerékpáros könnyebben sérült.
Augusztus végén fának csapódott egy autó: a részeg sofőrt határvadászok találták meg. Battonya külterületén egy úttestről lesodródott autóra lett figyelmes a Készenléti Rendőrség két határvadásza csütörtök hajnalban – ismertették a rendőrségen. A balesetről közölték, hogy a határvadászokkal szemből érkező kocsi letért az útról, fának csapódott. A határvadászok azonnal megálltak, a járműhöz siettek. Közelebb érve látták, hogy egy férfi ül a volán mögött. Azonnal mentőt és rendőröket kértek a helyszínre, miközben a sofőr állapotát is megvizsgálták. Mivel a férfi magánál volt, és olyan sérülés nem látszott rajta, amely azonnali segítséget igényelt volna az egyenruhásoktól, az autóban hagyták, miközben ott maradtak vele. A helyszínelők kiérkezéséig biztosították a helyszínt, segítették a forgalmat.
