Baleset Kondoros központjában: két autó ütközött, mentők is érkeztek – videóval

Kondoros belterületén egy ütközés során két autó szenvedett balesetet. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személygépkocsi balra szeretett volna kanyarodni, de nem adta meg az elsőbbséget a szembejövő autónak, ezért összeütköztek. Egy könnyű sérültje lett a balesetnek.

Olvasónk által beküldött videó.