Baleset

37 perce

Baleset Kondoros központjában: két autó ütközött, mentők is érkeztek – videóval

Kondoros központjában két gépkocsi ütközött össze – a helyszínre a mentők is kivonultak. Az olvasónk által beküldött videón jól látható a gyors beavatkozás, ahogy a mentők megérkeztek, és megkezdték az ellátást.

Beol.hu

Kondoros belterületén egy ütközés során két autó szenvedett balesetet. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személygépkocsi balra szeretett volna kanyarodni, de nem adta meg az elsőbbséget a szembejövő autónak, ezért összeütköztek. Egy könnyű sérültje lett a balesetnek.

Olvasónk által beküldött videó.

 

 

