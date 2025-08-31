Baleset
1 órája
Baleset Kondoros központjában: két autó ütközött, mentők is érkeztek – videóval
Kondoros központjában két gépkocsi ütközött össze – a helyszínre a mentők is kivonultak. Az olvasónk által beküldött videón jól látható a gyors beavatkozás, ahogy a mentők megérkeztek, és megkezdték az ellátást.
Kondoros belterületén egy ütközés során két autó szenvedett balesetet. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személygépkocsi balra szeretett volna kanyarodni, de nem adta meg az elsőbbséget a szembejövő autónak, ezért összeütköztek. Egy könnyű sérültje lett a balesetnek.
Olvasónk által beküldött videó.
