Haláleset lett a vége – a sofőr tolatás közben ütötte el a gyalogost

A tolatást nem kellő figyelemmel és körültekintéssel hajtotta végre a teherautó sofőrje, és emiatt ütötte el a mögötte, vele azonos irányban, az úttesten gyalogosan, a kerékpárját maga mellett tolva közlekedő 74 éves, idős férfit, aki baleset következtében elhunyt.

Az ügyészség vádirata szerint a 30 éves, büntettet előéletű békéscsabai férfi idén január 21-én, a reggeli órákban egy tehergépkocsival haladt Okányban, a Vésztői utcán. A sofőr megállt, hogy telefonáljon, majd a hívás sikertelenségét követően járművével a Demeteresi utca irányába kezdett tolatni. A manővert azonban nem kellő figyelemmel és körültekintéssel hajtotta végre, így elütötte a 74 éves férfit. Az ügyészség álláspontja szerint a baleset során elszenvedett sérülések és a sértett halála között közvetlen ok-okozati összefüggés van.

A Gyulai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a 30 éves férfi ellen, és vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházra és közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.