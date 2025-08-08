Szörnyű baleset: a fák közé csapódott egy személyautó

A 4239-es úton, Gerla és Doboz között egy autó lesodródott az útról és a fák közé csapódott péntek reggel. A kocsiban egy ember utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni, őt a mentők vizsgálják. A műszaki mentést végző békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.