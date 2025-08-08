Riasztás
2 órája
Szörnyű baleset: a fák közé csapódott egy személyautó – frissítve
Korán reggel rohantak a tűzoltók. A mentők is a helyszínre siettek, akadt feladatuk.
A 4239-es úton, Gerla és Doboz között egy autó lesodródott az útról és a fák közé csapódott péntek reggel. A kocsiban egy ember utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni, őt a mentők vizsgálják. A műszaki mentést végző békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.
A mentők közölték, hogy a helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
