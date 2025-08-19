Kereszteződés
Balesettel indult a reggel Békéscsabán
Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött, sérült is van a balesetben.
Kedden 7 óra körül egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Békéscsabán, a Zöldfa és a Lenkey utca kereszteződésében. Vélhetően az elsőbbségadás elmulasztása vezetett a balesethez, amelyben az elsődleges információk szerint egy ember megsérült.
