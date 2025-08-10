Összecsattant két autó a 44-es elkerülőn

Egymásba rohant két személyautó vasárnap délután Békéscsaba közelében, a 44-es elkerülőn, az M44-es és a 47-es között. A rendőrségen elmondták, az elsődleges információk szerint a balesetben egy ember könnyebben megsérült. Az érintett szakaszon félpályán halad a forgalom.