1 órája
Összecsattant két autó a 44-es elkerülőn
Egymásba ütközött két személyautó vasárnap délután.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Egymásba rohant két személyautó vasárnap délután Békéscsaba közelében, a 44-es elkerülőn, az M44-es és a 47-es között. A rendőrségen elmondták, az elsődleges információk szerint a balesetben egy ember könnyebben megsérült. Az érintett szakaszon félpályán halad a forgalom.
