Kék hírek

1 órája

Összecsattant két autó a 44-es elkerülőn

Címkék#rendőrség#baleset#m44#m47

Egymásba ütközött két személyautó vasárnap délután.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Egymásba rohant két személyautó vasárnap délután Békéscsaba közelében, a 44-es elkerülőn, az M44-es és a 47-es között. A rendőrségen elmondták, az elsődleges információk szerint a balesetben egy ember könnyebben megsérült. Az érintett szakaszon félpályán halad a forgalom.

 

 

 

