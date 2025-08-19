1 órája
Úgy kellett kiemelni a sofőrt az autóból a baleset után
Úgy kellett kiemelni a sofőrt a kocsiból, aki kedden délután szenvedett balesetet a 47-esen.
Lesodródott, árokba hajtott egy autó a 47-esen, a sofőrt úgy emelték ki a kocsiból
Forrás: Shutterstock
Lesodródott, árokba hajtott egy autó kedden délután a 47-esen, Körösladány és Köröstarcsa között – közölték a katasztrófavédelemnél. A szeghalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Azt is írták, hogy a beavatkozók a mentőkkel közösen emeltek ki egy embert a kocsiból.
A rendőrségen megerősítették, hogy letért az útról egy autó a 47-esen. A férfit, aki a kocsit vezette, és aki az elsődleges információk alapján megsérült, a mentők kórházba szállították. A rendőrségen hozzátették, felmerült a helyszíni ellenőrzés során, hogy a sofőr ittasan ült volán mögé.