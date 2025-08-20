Szörnyű baleset történt a 44-esen, sérültek is vannak

Árokba sodródott egy személyautó a 44-es főút Békésszentandrás és Szarvas közötti szakaszán, a 72. kilométernél. A járműben ketten tartózkodtak, akik a környező fák miatt nem tudtak kiszállni. A műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók láncfűrésszel kivágták a növényeket, és kiszabadították, majd átadták a mentőknek a gépkocsiban rekedt utasokat. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol először teljes szélességében lezárták az utat.

A rendőrségre 15 óra 29 perckor érkezett bejelentés a balesetről. A helyszínelés félpályás útlezárás mellett zajlik jelenleg.

Elsődleges információnk szerint mindkét érintett könnyebben sérült meg a balesetben.