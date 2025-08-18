augusztus 18., hétfő

Katasztrófavédelem

55 perce

Leszakadt egy hatalmas bádoglemez, az egész utcát le kellett zárni – képek

Bádoglemez szakadt le egy háromemeletes épület tetejéről vasárnap délután.

Leszakadt egy hatalmas bádoglemez, az egész utcát le kellett zárni – képek

Az egész utcát lezárták

Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu

Bádoglemez szakadt le egy háromemeletes épület tetejéről Gyulán, a Béke sugárúton vasárnap délután. A gyulai hivatásos tűzoltók magasból mentő segítségével eltávolították a leszakadt darabot, megszüntetve a veszélyt. A beavatkozás idején teljes útlezárás volt érvényben.

Leszakadt bádoglemez miatt intézkedtek a tűzoltók. Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu


 

