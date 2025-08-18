Katasztrófavédelem
1 órája
Leszakadt egy hatalmas bádoglemez, az egész utcát le kellett zárni – képek
Bádoglemez szakadt le egy háromemeletes épület tetejéről vasárnap délután.
Az egész utcát lezárták
Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu
Bádoglemez szakadt le egy háromemeletes épület tetejéről Gyulán, a Béke sugárúton vasárnap délután. A gyulai hivatásos tűzoltók magasból mentő segítségével eltávolították a leszakadt darabot, megszüntetve a veszélyt. A beavatkozás idején teljes útlezárás volt érvényben.
