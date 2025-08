A kerékpáros vérzett, ám az autós elhajtott: a rendőrök azonnal keresni kezdték

A Békés vármegyei rendőrség tájékoztatást adott arról, mi történt, mielőtt az autós elhajtott a helyszínről. Elesett a kerékpárjával egy férfi július 17-én 10 óra 40 perc körül Békésen, a Szarvasi utcában. A gyanú szerint ez azért történt, mert egy autó vezetője éppen akkor kezdett tolatni, amikor a biciklis mögé ért, és a férfi el akarta kerülni a balesetet, elrántotta a kormányt. A kerékpáros elmondta, látta az autót, mert az a bank kapubejárójában parkolt le. Mikor majdnem mögé ért, éppen akkor gurult hátra a kocsi úgy, hogy a hátulja belelógott a bicikliút vonalába. Az eséstől a férfi a karján vérző sérülést szenvedett, és a lábát is megütötte.

Az autós elhajtott, magára hagyta a sérültet. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az autós elhajtott, bár előtte felsegítette a biciklist

Az autós, amikor észlelte a történteket, kiszállt ugyan a kocsiból és felsegítette a földről a biciklist, de segítséget nem hívott hozzá, hanem elhajtott a helyszínről.

A rendőrök a bejelentés után keresni kezdték az autó vezetőjét, de egy ideig úgy tűnt, hogy a közeli térfigyelő kamerák és az adatgyűjtés nem vezet eredményre. A Facebookon felhívásban kérték, hogy jelentkezzen az autós, illetve aki bármit tud az esetről. A napokban aztán a rendőrség munkatársai olyan adatok birtokába jutottak, amelyek segítségével azonosítani tudták az autóst.

Mi történt a balesetnél?

A férfi elszámoltatásakor elmondta, hogy amikor az eset történt, ő nem tolatott, hanem kiengedte a kéziféket, ezért az enyhén lejtős úton a kocsija megindult hátrafelé. Körülbelül egy méterre lehetett a biciklis, amikor észrevette, de véleménye szerint attól, hogy a kocsi hátulja valamelyest rálógott a kerékpárútra, még kikerülhette volna őt a biciklis. A sérülésről azt mondta, hogy látta azt is a férfin, de úgy gondolta, hogy azt nem most szerezte. Néhány nap múlva a helyszínelés nyomait is észrevette az úton, de úgy gondolta, hogy annak nincs köze a történtekhez. A Békéscsabai Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt indított eljárást ellene.

Kötelező megállni és segíteni

A közúti közlekedés szabályai szerint minden közlekedő köteles megállni, és a tőle elvárható segítséget nyújtani, ha közlekedési balesetet észlel vagy annak részese.