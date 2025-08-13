augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Hatalmas lángokkal égett az autó motortere - videóval

Címkék#láng#vízsugár#autó#tűz

Kigyulladt egy gépkocsi motortere egy benzinkút közelében.

Hatalmas lángokkal égett az autó motortere - videóval

A tűzoltók fékezték meg a lángokat

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kigyulladt egy gépkocsi motortere Békéscsabán, a Szarvasi úton, egy benzinkút közelében. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt porral oltóval próbálták a helyszínen tartózkodók megfékezni a tüzet. Az egység végül egy vízsugárral oltotta el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. 

A beavatkozás idejére irányítás mellett engedik haladni a forgalmat az érintett útszakaszon.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu