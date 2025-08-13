Katasztrófavédelem
2 órája
Hatalmas lángokkal égett az autó motortere - videóval, galériával
Kigyulladt egy gépkocsi motortere egy benzinkút közelében.
Kigyulladt egy gépkocsi motortere Békéscsabán, a Szarvasi úton, egy benzinkút közelében. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt porral oltóval próbálták a helyszínen tartózkodók megfékezni a tüzet. Az egység végül egy vízsugárral oltotta el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik.
A beavatkozás idejére irányítás mellett engedik haladni a forgalmat az érintett útszakaszon.
Kigyulladt egy autó Csabán, a Szarvasi útonFotók: Bencsik Ádám
Ezt ne hagyja ki!Topjárgányok
2025.08.11. 11:36
Mutatjuk a legjobb használt autókat, amikért megéri mélyen a zsebbe nyúlni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre