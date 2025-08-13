Hatalmas lángokkal égett az autó motortere - videóval, galériával

Kigyulladt egy gépkocsi motortere Békéscsabán, a Szarvasi úton, egy benzinkút közelében. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt porral oltóval próbálták a helyszínen tartózkodók megfékezni a tüzet. Az egység végül egy vízsugárral oltotta el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik.

A beavatkozás idejére irányítás mellett engedik haladni a forgalmat az érintett útszakaszon.